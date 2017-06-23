Гарет Сайтгейт: «Георгию Джикии по силам перейти в сильный клуб из Европы»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился своим мнением относительно выступления россиян на Кубке конфедераций. Также специалист назвал футболиста, который может перейти команду топ-уровня.

«Мне нравится, как игроки сборной России действуют на Кубке конфедераций. На Евро-2016 мы играли с вами в одной группе, и стало ясно одно: за год ваша команда стала гораздо сильнее.

У России мне понравился центральный защитник сборной Георгий Джикия. Он здорово играет головой, хорошо выбирает позицию, грамотно страхует своих партнеров по защитной линии. Если он продолжит в том же духе, то ему по силам перейти в сильный европейский клуб», – заявил Саутгейт.

Напомним, завтра национальная команда России проведет заключительный матч группового этапа с Мексикой. Для выхода в полуфинал Кубка конфедераций игроки Станислава Черчесова должны одерживать победу.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Известия