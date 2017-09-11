Гарет Бэйл: «В прошлом сезоне мне приходилось принимать много обезболивающих, чтобы играть»

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл рассказал, что в минувшем сезоне вынужден был принимать обезболивающие. Без них он не мог выходить на поле.

«Легко говорить, что я должен был больше отдыхать, но когда ты травмирован три месяца и смотришь на игру партнеров по команде, хочется поскорее вернуться. Я это и делал.

Мне приходилось принимать много обезболивающих, чтобы играть. И сейчас я думаю, что должен был восстанавливаться дольше, чтобы играть лучше и делать все то, чего не мог делать из-за боли в голеностопе», – сказал Бэйл

Фото: Global Look Press

Источник: Marca