Гарет Бэйл покинет «Реал» летом

Автор: Евгений Морозов 0

Полузащитник Гарет Бэйл почти наверняка покинет «Реал». Мадридцы готовы любой ценой избавиться от валлийца. 

«Реал» хотел бы выручить максимально возможную сумму от продажи Бэйла предстоящим летом, но готов пойти на уступки.

Это связано с тем, что пока что «Реал» не получил ни одного формального предложения по трансферу Бэйла, хотя позиция клуба была ясна с марта.

Главная проблема заключается в высокой зарплате Бэйла – 17 миллионов евро в год. Он самый высокооплачиваемый игрок мадридской команды.
Кроме того, Бэйлу очень нравится жизнь в Испании, как и его жене.

В «Реале» в первую очередь ждут предложения от «Манчестер Юнайтед», который ранее уже интересовался 29-летним игроком, но «МЮ» пока не идет на контакт.
В «Мадриде» допускают, что придется отпустить Бэйла по аналогии с переходом Хамеса в «Баварию» – долгосрочная аренда с опцией выкупа.

Фото: Global Look Press
Источник: Marca

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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