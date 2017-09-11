Гарет Бэйл: «Мне пришлось использовать различные обезболивающие препараты»

Нападающий мадридского «Реала» Гарет Бэйл сообщил о том, как играл во время травмы. Валлиец отметил, что выступал под действием обезболивающих.

«Когда вы надолго выпадаете из игры, то тяжело усидеть на месте. Да, можно было бы и дальше спокойно восстанавливаться. Однако я видел, что партнеры проводили очень много важных матчей. Но чтобы выходить на поле, мне пришлось использовать различные обезболивающие препараты. Да, если бы я немного подождал и полностью восстановился, то, вероятно, смог себя проявить на поле намного лучше», — заявил Бэйл.

Напомним, в прошедшем сезоне Ла Лиги Гарет провел 19 матчей. В этих играх форвард забил семь раз.

Фото: Global Look Press

Источник: El Pais