Гарет Бэйл имеет устную договоренность с «Манчестер Юнайтед»

Автор: Евгений Морозов 0 Comments

Бэйл

Полузащитник мадридского «Реала» Гарет Бэйл готов продолжить карьеру в Англии. Футболист может перейти в «Манчестер Юнайтед».

Хавбек устно пообещал манкунианцам, что при решении сменить клуб, он выберет именно их. При этом в данном вопросе будет учитываться, сможет ли «Манчестер Юнайтед» квалифицироваться в Лигу чемпионов. Рыночная стоимость Бэйла оценивается в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне хавбек провел в чемпионате Испании 19 матчей, в которых забил семь голов и отдал три результативные передачи.

Фото: Global Look Press
Источник: Diario Gol

Поделиться:

Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Жозе Моуринью: «АПЛ — лучшая лига в мире»

Самир Насри: «Был готов, что меня не вызовут в сборную»

«Челси» может пригласить Хорхе Сампаоли

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 