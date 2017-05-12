Гарет Бэйл этим летом может вернуться в Англию

Полузащитник «Реала» Гарет Бэйл может летом вернуться в Англию. Валлиец, вероятно, перейдет в «МЮ».

Если мадридцы готовы будут отпустить 27-летнего валлийца, то сам он склоняется к переходу в «Манчестер Юнайтед».

Источники в обоих клубах сообщают, что сейчас трансфер вероятнее, чем когда-либо за время выступлений Бэйла в «Реале».

Главный тренер «МЮ» Жозе Моуринью еще не принял решения о возможной покупке Бэйла. Приоритетный вариант для португальца – Антуан Гризманн из «Атлетико», однако у манкунианцев возникли сложности с этой сделкой.

Кроме того, президент «Реала» Флорентино Перес не хочет продавать Бэйла, но другие влиятельные люди в структуре клуба уговаривают его совершить это трансфер, чтобы инвестировать средства в новые покупки.

Фото: Global Look Press

Источник: The Independent