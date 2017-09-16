Гарет Барри повторил рекорд Райана Гиггза

Автор: Владимир Шевелев 0

Гарет Бэрри

Полузащитник «Вест Бромвич Альбион» Гарет Барри сегодня вышел в стартовом составе своей команды на матч с «Вест Хэм Юнайтед». Для хавбека это не просто рядовая игра АПЛ. 

Эта встреча станет для 36-летнего футболиста 632-й в английской Премьер-лиге за всю карьеру. Таким образом, он сравняется по числу игр в АПЛ с обладателем рекорда по этому показателю бывшим полузащитником «Манчестер Юнайтед» Райаном Гиггзом.

Гиггз выступал в АПЛ с 1992 по 2014 год, а Барри начал свою карьеру в высшем дивизионе английского футбола в 1997 году.

Фото: Global Look Press
Источник: Еженедельник «Футбол»

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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