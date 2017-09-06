Агент: «Гамшик женился на «Наполи» 10 лет назад»

Автор: Владимир Шевелев 0

Марек Гамшик

Агент Юрай Вэнглос представляет интересы хавбека «Наполи» Марека Гамшика. Он сообщил, что его клиент не планирует покидать клуб.

«Гамшик женился на «Наполи» 10 лет назад и никогда не хотел сменить клуб. Он любит этот город и эти цвета. Далеко не все футболисты обладают качествами Гамшика.

Марек очень доволен стартом «Наполи» в этом сезоне, он принял все свои замены по ходу игр, отнесся к ним очень профессионально, фактически согласившись с тренером Маурицио Сарри. Иногда замены продиктованы тактическими причинами, иногда тренер просто хочет его поберечь», — сказал агент.

Фото: Global Look Press
Источник: Radio CRC

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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