Агент: «Гамшик женился на «Наполи» 10 лет назад»

Агент Юрай Вэнглос представляет интересы хавбека «Наполи» Марека Гамшика. Он сообщил, что его клиент не планирует покидать клуб.

«Гамшик женился на «Наполи» 10 лет назад и никогда не хотел сменить клуб. Он любит этот город и эти цвета. Далеко не все футболисты обладают качествами Гамшика.

Марек очень доволен стартом «Наполи» в этом сезоне, он принял все свои замены по ходу игр, отнесся к ним очень профессионально, фактически согласившись с тренером Маурицио Сарри. Иногда замены продиктованы тактическими причинами, иногда тренер просто хочет его поберечь», — сказал агент.

Фото: Global Look Press

Источник: Radio CRC

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»