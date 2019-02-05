Гамшик уходит из «Наполи», Кокорин выступил с открытым письмо. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Марек Гамшик

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости дня за 5 февраля.

1. Марек Гамшик перешел в «Далянь Ифань»

Конец эпохи в Неаполе.

2. Руководство «Арсенала» выделит 45 млн фунтов на летнее трансферное окно

Зарплатный бюджет «Арсенала» в данный момент составляет 210 миллионов фунтов.

3. Дмитрий Комбаров: «За свои слова Кафельникову когда-то придется ответить»

Защитник «Спартака» ответил на критику.

4. Суд обязал Дениса Глушакова отдавать треть зарплаты на алименты

Глушаков согласился на проживание детей с женой и не требует с нее алиментов.

5. Александр Кокорин выступил с открытым письмом, в котором принес извинения за свой поступок

Он надеется на скорое освобождение.

Фото: Global Look Press

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