«Галатасарай» начал переговоры по защитнику «Реала»

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Фабио

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау может перебраться в чемпионат Турции. На игрока сборной Португалии претендует «Галатасарай».

Стороны уже начали переговоры по трансферу 29-летнего игрока, сумма которого составит 6 миллионов евро. Ранее футболист заявил, что готов остаться в «Реале», но если клуб захочет его продать, то ему хотелось бы вернуться в чемпионат Португалии.

В нынешнем сезоне Фабиу Коэнтрау провел во всех турнирах за «Реал» 4 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.

Фото: Global Look Press

Источник: AS

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Владимир Шевелев

Автор еженедельника «Футбол»

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