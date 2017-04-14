«Галатасарай» начал переговоры по защитнику «Реала»

Защитник мадридского «Реала» Фабиу Коэнтрау может перебраться в чемпионат Турции. На игрока сборной Португалии претендует «Галатасарай».

Стороны уже начали переговоры по трансферу 29-летнего игрока, сумма которого составит 6 миллионов евро. Ранее футболист заявил, что готов остаться в «Реале», но если клуб захочет его продать, то ему хотелось бы вернуться в чемпионат Португалии.

В нынешнем сезоне Фабиу Коэнтрау провел во всех турнирах за «Реал» 4 матча, не отметившись голевыми действиями на поле.

Фото: Global Look Press

Источник: AS

Владимир Шевелев Автор еженедельника «Футбол»