«Галатасарай» интересуется Луческу, Феллаини и Бен Арфа

Автор: Евгений Морозов 0

Мирча Луческу

Спортдиректор «Галатасарая» Дженк Эргюн рассказал о трансферных планах клуба. Турки хотят подписать сразу нескольких футболистов и тренера.

«Мы следим за Атемом Бен АрфаМаруан Феллаини также остается в поле нашего внимания. Надеемся удивить болельщиков активностью на рынке», – сказал турок.

По сообщениям турецких СМИ, «Галатасарай» также контактирует с экс-тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Румын тренировал команду с 2000 по 2002 год.

Ранее состав четвертой команды Турции пополнил полузащитник Софиан Фегули.

Фото: Global Look Press
Источник: ФК «Галатасарай»

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Евгений Морозов

Автор еженедельника «Футбол»

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