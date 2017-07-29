«Галатасарай» интересуется Луческу, Феллаини и Бен Арфа

Спортдиректор «Галатасарая» Дженк Эргюн рассказал о трансферных планах клуба. Турки хотят подписать сразу нескольких футболистов и тренера.

«Мы следим за Атемом Бен Арфа. Маруан Феллаини также остается в поле нашего внимания. Надеемся удивить болельщиков активностью на рынке», – сказал турок.

По сообщениям турецких СМИ, «Галатасарай» также контактирует с экс-тренером «Зенита» Мирчей Луческу. Румын тренировал команду с 2000 по 2002 год.

Ранее состав четвертой команды Турции пополнил полузащитник Софиан Фегули.

Фото: Global Look Press

Источник: ФК «Галатасарай»