«Галатасарай» готовит официальное предложение по трансферу Николаса Ломбертса

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

Ломбертс

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может покинуть клуб этой зимой. «Галатасарай» готовит официальное предложение по трансферу игрока.

«Галатасарай» пытался купить Ломбертса еще  в прошлом году, но «Зенит» не отпустил защитника. Сам футболист, в нынешнем сезоне не имеет постоянной игровой практики. Игрок выражал недовольство тем, что «Зенит» не отпускает его в другие команды.

В этом сезоне 31-летний защитник провел пять матчей за «Зенит». Контракт Ломбертса действует до 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: sporcope

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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