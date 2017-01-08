«Галатасарай» готовит официальное предложение по трансферу Николаса Ломбертса

Защитник «Зенита» Николас Ломбертс может покинуть клуб этой зимой. «Галатасарай» готовит официальное предложение по трансферу игрока.

«Галатасарай» пытался купить Ломбертса еще в прошлом году, но «Зенит» не отпустил защитника. Сам футболист, в нынешнем сезоне не имеет постоянной игровой практики. Игрок выражал недовольство тем, что «Зенит» не отпускает его в другие команды.

В этом сезоне 31-летний защитник провел пять матчей за «Зенит». Контракт Ломбертса действует до 2018 года.

Фото: Global Look Press

Источник: sporcope