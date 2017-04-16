Гаэль Клиши собирается стать диджеем после завершения игровой карьеры

Гаэль Клиши рассказал, чем займется после окончания футбольной карьеры. Защитник «Манчестер Сити» всерьез рассматривает возможность стать диджеем.

По словам 31-летнего французского футболиста, музыка является тем, чем ему хотелось бы заниматься после завершения футбольной карьеры. Клиши уже посвятил много часов практики своего будущего занятия, однако отметил, что пока полностью сконцентрирован на футболе и не собирается выступать на каких-либо музыкальных мероприятиях.

В этом сезоне Клиши принял участие в 30 матчах за «Манчестер Сити» во всех турнирах и забил два гола.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal