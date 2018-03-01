Гаджи Гаджиев: «Вопрос о моем уходе из «Амкара» уже решен»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев заявил, что точно покинет клуб. Также специалист прокомментировал ситуацию вокруг исполнительного директора клуба Дениса Маслова.

«Вопрос о моем уходе уже решен. Осталось уладить формальности. Что касается ухода Дениса Маслова, то мне об этом неизвестно. Но могу сказать, что без него клуб пропадет», — сказал Гаджиев.

Гаджи Гаджиев возглавил «Амкар» в декабре 2014 года. В 63 матчах под руководством специалиста команда одержала 22 победы, потерпела 20 поражений и 21 раз сыграла вничью.

Фото: Global Look Press

Источник: Чемпионат