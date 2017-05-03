Гаджи Гаджиев: «Никакого праздника у «Спартака» не будет»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев поделился мнением о возможном «золотом» выезде «Спартака» в Пермь. Также специалист прокомментировал игру бывших футболистов пермского клуба Геогрия Джикии и Александра Селихова.

«Рассчитываем, что на матч со «Спартаком» придет полный стадион, ведь в городе живет много болельщиков красно-белых. Игра должна получиться интересной. Но никакого праздника для красно-белых «Амкар» точно устраивать не будет! А что касается мотивации, то футболиста должна заводить любая игра, любая тренировка. Только тогда он растет. Вот этого мы хотим и просим от наших ребят.

Селихову в нынешней ситуации сложно. Александр относится к той категории людей, которые предпочтут играть в футбол, чем иметь медаль, не сделав особого вклада в ее завоевание. Так что ему сейчас непросто быть вторым или третьим вратарем. Была бы возможность, мы бы взяли его в аренду у москвичей. Селихов обладает всеми качествами, чтобы играть в топовой команде России.

Что касается Джикии, то он выходит в стартовом составе красно-белых, рады за него. Георгий – очень одаренный парень. Он обладает всеми качествами, которые необходимы для центрального защитника. А ведь Джикия может сыграть и на другой позиции. И он способен играть еще лучше, чем сейчас. Не случайно он вызывается в сборную России», — заявил Гаджиев.

Напомним, в данный момент пермский «Амкар» с 34 очками расположился на 9 строчке в турнирной таблице чемпионата России.

Фото: Global Look Press

Источник: Спорт-Экспресс