Гаджи Гаджиев: «Для «Амкара» Аарон Оланаре — нормальный футболист»

Сегодня «Амкар» победил у «Будучности» в рамках товарищеского матча — 3:0. Главный тренер пермяков Гаджи Гаджиев поделился мыслями относительно выступления нападающего ЦСКА Аарона Оланаре, находящегося на просмотре в уральском клубе.

«Я удовлетворен игрой Оланаре. Усиливает ли он атакующий потенциал «Амкара»? Не ослабляет. По первым впечатлениям хочется взять его в аренду? Это будет зависеть от переговоров клубов. Как договорятся.

Хотел бы видеть его в команде? Я уже сказал, что удовлетворен его работой. У него есть сильные стороны, есть какие-то недостатки. Для нашей команды Оланаре – нормальный футболист», — заявил специалист.

Напомним, ранее нигериец опроверг слухи о своем возвращении в чемпионат Норвегии. В текущем сезоне РФПЛ 23-летний игрок провел за красно-синих 7 матчей и забил один мяч.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Спорт-Экспресс