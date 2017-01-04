Гаджи Гаджиев: «Амкар» никого не покупает»

По словам главного тренера «Амкара», в это трансферное окно клуб не будет никого покупать и планирует арендовать футболистов либо подписывать свободных агентов.

«У клуба нет денег на трансферы. Те, кого мы берем, не имеют цены, — сообщил Гаджиев. — Новички подъедут на первый сбор, кто — пока не могу сказать».

В период зимней паузы пермский клуб уже расстался с двумя ключевыми футболистами: вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия были проданы в московский «Спартак». В общей сложности «Амкар» выручил за них около 6 млн евро.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: Р-Спорт