Гаджи Гаджиев: «Амкар» никого не покупает»

Автор: Антон Муша 0 Comments

РФПЛ. 13 тур. ЦСКА-Амкар. Арена ЦСКА. Гаджи Гаджиев

По словам главного тренера «Амкара», в это трансферное окно клуб не будет никого покупать и планирует арендовать футболистов либо подписывать свободных агентов.

«У клуба нет денег на трансферы. Те, кого мы берем, не имеют цены,  — сообщил Гаджиев. — Новички подъедут на первый сбор, кто — пока не могу сказать».

В период зимней паузы пермский клуб уже расстался с двумя ключевыми футболистами: вратарь Александр Селихов и защитник Георгий Джикия были проданы в московский «Спартак». В общей сложности «Амкар» выручил за них около 6 млн евро.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Р-Спорт

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Антон Муша

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