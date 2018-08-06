Габриэль Жезус: «Манчестер Сити» — фаворит чемпионата Англии в новом сезоне»

Автор: Андрей Синельщиков 0

Форвард «Манчестер Сити» Габриэль Жезус поделился ожиданиями от старта нового сезона. Бразилец заявил, что считает «горожан» фаворитами чемпионата Англии.

«Я думаю, что «Манчестер Сити» — фаворит, ведь мы действующие чемпионы. Но отстоять титул будет непросто, все команды усилились, уверен, что чемпионат будет тяжелым для всех команд.

Логично, что против нас будут выходить с особенным настроем, ведь мы чемпионы. Наши соперники будут мотивированы, приложат все усилия, чтобы обыграть нас. Нам нужно играть так, как в прошлом году.

Необходимо извлечь уроки из ошибок и провести этот сезон еще лучше, чем прошлый», — сказал 21-летний нападающий «Манчестер Сити» и сборной Бразилии.

Габриэль Жезус выступает за «горожан» с января 2017 года. Бразилец сыграл за «Манчестер Сити» 39 игр и забил 20 голов.

Фото: Global Look Press
Источник: Goal.com

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