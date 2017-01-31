Габриэль Обертан продолжит карьеру в «Уигане»

Габриэль Обертан вероятнее всего перейдет в английский «Уиган». Сейчас футболист находится в Англии.

Сейчас французский полузащитник «Анжи» находится в Англии, где проходит медосмотр. После прохождения медицинского осмотра футболист заключит контракт на 1,5 года.

Отмечается, что «Уигану» не придется платить за 27-летнего футболиста, соглашение которого с «Анжи» истекает летом 2018 года.

«Уиган» находится в зоне вылета из Чемпионшипа.

В текущем розыгрыше РФПЛ хавбек провел восемь поединков, в которых забил один мяч.

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Фото: Global Look Press

Источник: Francefootball