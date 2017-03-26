Футбольный клуб «Солярис» на грани снятия с ПФЛ

Автор: Никита Пронин 1 Comments

Солярис

Футбольный клуб «Солярис» может сняться с первенства ПФЛ. Причиной является задержка заработной платы.

Уже несколько месяцев футболистам московского клуба «Солярис» не выплачивается зарплата. Также прекращено обеспечение питания игроков.

В ближайшие дни должен был состояться товарищеский матч между «Солярисом» и «Чертаново», но футболисты отказываются тренироваться и выходить на поле, пока не будут решены все финансовые проблемы.

Во вторник с футболистами встретится руководство клуба и расскажет о происходящей ситуации.

«Солярис» основан в 2014 году. Сейчас клуб занимает шестое место в ПФЛ зоны «Запад». Лучшим бомбардиром команды является нападающий Максим Барсов, который в 15 матчах отправил семь мячей в ворота соперников. Отметим, что тренером команды является экс-игрок «Локомотива» Владимир Маминов

Фото: официальный сайт «Солярис»
Источник: Спорт-Экспресс

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Никита Пронин

Читайте по теме

Луиш Нету рассказал, какой турнир для «Зенита» на первом месте

Полоз

Дмитрий Полоз продлил контракт с «Ростовом» на три года

РФПЛ. 17-й тур. ЦСКА громит «Урал»

One thought on “Футбольный клуб «Солярис» на грани снятия с ПФЛ

  1. Такие клубы и не нужны вообще. Вы посмотрите хоть один матч из этих лиг. это же убожество- за такое мастерство и старание они должны сами платить за аренду поля , как делаем это мы- любители. Мы платим за аренду зала сами, поэтому и игры к у нас интересные- искры летят, а здесь ленивые, унылые, плачущие уроды. Такой футбол нам не нужен.

    Ответить

Добавить комментарий

Войти с помощью: 