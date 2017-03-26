Футбольный клуб «Солярис» может сняться с первенства ПФЛ. Причиной является задержка заработной платы.
Уже несколько месяцев футболистам московского клуба «Солярис» не выплачивается зарплата. Также прекращено обеспечение питания игроков.
В ближайшие дни должен был состояться товарищеский матч между «Солярисом» и «Чертаново», но футболисты отказываются тренироваться и выходить на поле, пока не будут решены все финансовые проблемы.
Во вторник с футболистами встретится руководство клуба и расскажет о происходящей ситуации.
«Солярис» основан в 2014 году. Сейчас клуб занимает шестое место в ПФЛ зоны «Запад». Лучшим бомбардиром команды является нападающий Максим Барсов, который в 15 матчах отправил семь мячей в ворота соперников. Отметим, что тренером команды является экс-игрок «Локомотива» Владимир Маминов
Фото: официальный сайт «Солярис»
Источник: Спорт-Экспресс
One thought on “Футбольный клуб «Солярис» на грани снятия с ПФЛ”
Такие клубы и не нужны вообще. Вы посмотрите хоть один матч из этих лиг. это же убожество- за такое мастерство и старание они должны сами платить за аренду поля , как делаем это мы- любители. Мы платим за аренду зала сами, поэтому и игры к у нас интересные- искры летят, а здесь ленивые, унылые, плачущие уроды. Такой футбол нам не нужен.