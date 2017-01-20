Футбольная ассоциация Англии за 4 года получит 200 млн фунтов от трансляций матчей сборной Англии

Автор: Лидия Дидык 0 Comments

сборная Англии

Футбольная ассоциация Англии заработает около 200 миллионов фунтов на трансляции матчей национальной сборной страны с 2018 по 2022 год. Об этом сообщают британские СМИ.

ITV за четыре года покажет 24 матча англичан, а Sky – 16 игр. Это принесет FA более 45 миллионов фунтов в год.

Основной доход – трансляции матчей Лиги наций. Этот турнир с участием 54 европейских сборных начнется после ЧМ-2018.

В общем за четыре года Футбольная ассоциация Англии заработает около 200 миллионов фунтов.

Фото: Global Look Press

Источник: Daily Mail

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Лидия Дидык
Лидия Дидык
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