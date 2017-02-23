Футбольная Ассоциация Англии внесла изменения в формат Кубка

Автор: Владимир Шевелев 0 Comments

Кубок Англии

Начиная с четвертьфинальных матчей Кубка Англии будет проведен эксперимент. Клубам разрешат дополнительную замену.

Тестирование будет запущено начиная с матчей четвертьфинала в рамках Кубка Англии. У клубов появится право делать четвертую замену в том случае, если матч перейдет в дополнительное время.

Кубок Англии разыгрывается с 1871 года. За это время Футбольная Ассоциация крайне не охотно соглашалась на нововведения и изменения в формате турнира.

Четвертьфинальные матчи Кубка Англии пройдут с 11 по 13 марта.

Фото: Global Look Press

ИсточникОфициальный сайт ФА Англии

 

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Владимир Шевелев

Читайте по теме

Жозе Моуринью: «Мы должны были забивать 3 или 4 гола до перерыва, а матч завершить со счетом 6:0»

Патрис Эвра: «Уделяем Лиге чемпионов больше внимания»

Коста

Партнеры Диего Косты по «Челси» посоветовали игроку извиниться за ссору с Антонио Конте

Добавить комментарий

Войти с помощью: 