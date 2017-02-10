Футбольная Ассоциация Англии скрывала информацию о 13 положительных пробах на наркотики

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

Берахино

Футбольная Ассоциация Англии скрывала информацию об употреблении наркотиков 13 игроками. FA считает, что такая политика помогает реабилитации футболистов.

За последние 4 сезона положительные пробы на наркотики сдали 13 футболистов, однако эта информация утаивалась Футбольной Ассоциацией Англии. Среди употребляемых ими веществ были кокаин и экстази.

FA действовала так же, как и в недавней истории с форвардом «Стока» Сайдо Берахино: тайно дисквалифицировала игроков, полагая, что неразглашение информации поможет их реабилитации.

Известна информация только о двух футболистах, которые попадались на употреблении наркотиков: полузащитник «Шеффилд Юнайтед» Джози Бакстер (дважды) и голкипер «Росс Каунти» Аарон Маккэри.

Фото: Global Look Press
Источник: Daily Mail

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Вадим Павлов

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