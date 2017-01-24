Футбольная ассоциация Англии дисквалифицирует Арсена Венгера минимум на 3 матча

Футбольная ассоциация Англии собирается серьезно наказать главного тренера «Арсенала» Арсена Венгера за поведение в матче против «Бернли» (2:1). Специалист может быть дисквалифицирован на 3 матча.

Вероятно, что FA дисквалифицирует Венгера минимум на три матча, при этом ему будет запрещено присутствовать не только в раздевалке команды, но и вообще на стадионе.

Венгер оскорбил четвертого арбитра на 92-й минуте матча с «Бернли», когда в ворота его команды был назначен пенальти, за что был удален на трибуну. Позже Венгер толкнул судью, который указывал ему на необходимость уйти из технической зоны.

По окончании 22 туров АПЛ «Арсенал» идет на втором месте, отставая от «Челси» на 8 очков.

Фото: Global Look Press

Источник: The Mirror