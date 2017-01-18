Футболисты «Вест Хэма» попросили руководство клуба отстранить Димитри Пайета от игр

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

Димитри Пайет

Скандал между французским футболистом Димитри Пайетом и «Вест Хэма» становится все громче. Игроки «молтобойцев» осудили действия форварда.

Сегодня футболисты лондонского клуба обратились к руководству команды с просьбой не допускать Пайета к матчам и тренировкам. Сейчас 29-летний полузащитник занимается с молодежным составом «Вест Хэма».

Напомним, француз просит англичан отпустить его в «Марсель». В противном случае Димитри пообещал никогда не одевать футболку лондонцев и получить травму крестообразных связок.

Фото: Global Look Press

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Дмитрий Темников
http://vk.com/id154838154

Читайте по теме

Криштиану Роналду может вернуться в «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона

Диего Коста

Роман Абрамович не собирается продавать Диего Косту в китайский клуб

«Тоттенхэм» согласовал цену за Ваньяма

Добавить комментарий

Войти с помощью: 