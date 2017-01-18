Футболисты «Вест Хэма» попросили руководство клуба отстранить Димитри Пайета от игр

Скандал между французским футболистом Димитри Пайетом и «Вест Хэма» становится все громче. Игроки «молтобойцев» осудили действия форварда.

Сегодня футболисты лондонского клуба обратились к руководству команды с просьбой не допускать Пайета к матчам и тренировкам. Сейчас 29-летний полузащитник занимается с молодежным составом «Вест Хэма».

Напомним, француз просит англичан отпустить его в «Марсель». В противном случае Димитри пообещал никогда не одевать футболку лондонцев и получить травму крестообразных связок.

Фото: Global Look Press