Футболисты «Уфы» поддержали введение штрафов за использование матерных слов в команде

На этой неделе новый главный тренер «Уфы» Сергей Семак ввел интересное нововведение. Теперь за матерные слова футболистов команды будут штрафовать.

Игроки башкирского клуба положительно оценили эту идею. По их мнению, отсутствие бранных слов наладит игровую дисциплину на поле. А полузащитник «Уфы» Азамат Засеев рассказал об игроке, которому будет тяжело не использовать мат в своей лексике: «Не знаю, как будет Сафрониди общаться теперь с людьми. У него через каждое слово мат-перемат».

Сергей Богданович возглавил уфимцев 30 декабря 2016 года. Контракт с 42-летним специалистом подписан на 1,5 года с возможностью продления еще на 1 сезон.

Фото: Global Look Press

Источник: «Чемпионат»