Футболисты «Спартака» снялись в рекламе бытовой техники

В преддверии Нового года компания «Gorenje» выпустила рекламу бытовой техники. В ироничной рекламе приняли участие несколько футболистов «Спартака».

Артем Ребров, Андрей Ещенко, Фернандо, Денис Глушаков и Квинси Промес снялись в рекламе официального спонсора клуба – компании «Gorenje». В ролике игроки объясняют, зачем болельщики подарили им холодильник, чайник, весы и тостер.

Словенский производитель бытовой техники «Gorenje» заключил партнерское соглашение со «Спартаком» в 2015 году.

После 17 туров «Спартак» занимает первое место в РФПЛ, имея в своем активе 40 очков.

Источник: Официальный канал ФК «Спартак» на YouTube