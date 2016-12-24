Футболисты «Спартака» снялись в рекламе бытовой техники

Автор: Вадим Павлов 0 Comments

В преддверии Нового года компания «Gorenje» выпустила рекламу бытовой техники. В ироничной рекламе приняли участие несколько футболистов «Спартака».

Артем Ребров, Андрей Ещенко, Фернандо, Денис Глушаков и Квинси Промес снялись в рекламе официального спонсора клуба – компании «Gorenje». В ролике игроки объясняют, зачем болельщики подарили им холодильник, чайник, весы и тостер.

Словенский производитель бытовой техники «Gorenje» заключил партнерское соглашение со «Спартаком» в 2015 году.

После 17 туров «Спартак» занимает первое место в РФПЛ, имея в своем активе 40 очков.

Источник: Официальный канал ФК «Спартак» на YouTube

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Вадим Павлов

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