Футболисты «Шальке» спустились в забой на одной из шахт

Футболисты и тренерский штаб «Шальке» побывали на экскурсии в одной из шахт, спустившись на глубину более 1000 метров. Об этом на своей странице в соцсетях рассказал украинских полузащитник клуба из Гельзенкирхена Евгений Коноплянка.
Игроков облачили в соответствующее обмундирование и после подробного инструктажа отправили в забой. Через полчаса экскурсия закончилась, и футболисты с видом настоящих шахтеров, перепачканные углем и пылью, поднялись на поверхность.
Возвращаясь с ночной смены 👩🏻🚒 Return from the night shift @s04 #kono10 pic.twitter.com/bLQjbAzfWI
— Yevhen Konoplyanka (@kono10official) 19 января 2017 г.
Фото: Global Look Press
Источник: Twitter