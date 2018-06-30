Футболисты сборной России записали видеообращение к болельщикам перед игрой с Испанией

Уже завтра, в воскресенье 1 июля, сборная России сыграет против Испании. Футболисты национальной команды обратились к болельщикам в преддверии матча 1/8 финала ЧМ-2018.
«Дорогие друзья, хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы на протяжении трех матчей нас поддерживали, мы чувствовали вашу поддержку. Нас ждет очень тяжелый матч с испанцами, знаю, все придете на стадион, все будете смотреть у телевизоров. Выложимся на сто процентов, поддерживайте нас, и мы будем радовать вас», – сказал полузащитник Роман Зобнин.
«Только вместе мы сможем добиться успеха, вместе мы – сила», – отметил хавбек Юрий Газинский.
«Постараемся идти дальше и пройти сборную Испании, чтобы вы гордились нами», – заявил лучший бомбардир сборной России на ЧМ-2018 Денис Черышев.
«Впереди у нас очень важный матч с испанцами, будем ждать вас на стадионе, вместе мы сможем многое», – добавил защитник Илья Кутепов.
Футболисты @TeamRussia записали обращение к болельщикам#вместемыкоманда#занасзавсехзакаждого pic.twitter.com/N1Lbdifgbr
— Сборная России (@TeamRussia) June 30, 2018
Матч Испания – Россия пройдет в воскресенье, 1 июля в Москве на стадионе «Лужники». Начало игры — в 17:00 по московскому времени.
Расписание и результаты всех матчей ЧМ-2018
Фото: Сергей Дроняев
Источник: официальный сайт РФС