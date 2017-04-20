Футболисты «Рубина» оплатят казанским болельщикам билеты на матч с «Тереком»

20 апреля, на клубной базе игроки и руководство «Рубина» обратились к болельщикам, пригласив всех желающих 26 апреля на «Казань Арену» на домашний матч против «Терека». Расходы на билеты на матч 25-го тура РФПЛ «Рубин» – «Терек» футболисты возьмут на себя.

Голкипер «Рубина» Сергей Рыжиков прокомментировал решение команды выкупить билеты на матч с «Тереком», а также поздравил болельщиков и ветеранов с 59-летием клуба.

«В первую очередь поздравляем всех болельщиков, ветеранов, руководство клуба и команду с днем рождения «Рубина». Сегодня большой день – 59-летие клуба.

Мы понимаем всю нашу ответственность за неудовлетворительные результаты этого сезона, понимаем, что не оправдываем надежд болельщиков, мы сами в шоке от наших результатов.

Мы хотим пригласить болельщиков на домашний матч с «Тереком» 26 апреля, отпраздновать вместе с нами день рождения клуба. И по решению команды все затраты болельщиков на покупку билетов на этот матч будут компенсированы игроками. Поэтому приходите на футбол, вход для вас будет бесплатным, в качестве подарка от нас. Я думаю, руководство клуба поддержит нас. Вот такое заявление нашей команды», — сказал Рыжиков.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Рубин»