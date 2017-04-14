Футболисты молодежных команд «Амкара» и «Уфы» подрались между собой

Курьезный эпизод случился в матче 23-го тура молодежного первенства чемпионата России. «Отличились» игроки «Амкара» и «Уфы».

На последних минутах игры между футболистами Хаважем Аушевым и Александром Филиным началась потасовка. Позже игроки обеих команд начали выяснять отношения между собой и чуть не завязали массовую драку. Оба зачинщика были удалены.

Эпизод с потасовкой смотрите с 1:51:02

Данная встреча была доведена до конца. Команды сыграли вничью — 2:2.

Фото: Global Look Press

Источник: «Советский спорт»