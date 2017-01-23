Футболисты «Кубани» попросили у Виталия Мутко найти деньги для команды

Автор: Дмитрий Темников 0 Comments

ФК "Кубань"

Финансовая ситуация в краснодарской «Кубани» находится в критическом состоянии. В связи с этим игроки клуба направили письмо руководителю РФС Виталию Мутко и губернатору краснодарского края Вениамину Кондратьеву.

Футболисты желто-зеленых заявили об отсутствии денег в команде на протяжении нескольких месяцев. Игрокам и тренерскому штабу  «Кубани» не выплачивают зарплату более 7 месяцев. В данной ситуации члены клуба готовы бойкотировать подготовку к весенней части чемпионата ФНЛ. Также они попросили Мутко и Кондратьева о выделении средств руководству «Кубани» для дальнейшего существования команды.

После 24-ого тура первенства первой лиги южане набрали 28 очков. Краснодарцы расположились на 14-м месте в турнирной таблице, от зоны вылета их отделяет 1 балл.

Фото: Сергей Дроняев

Источник: «Чемпионат»

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