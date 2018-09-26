Футболисты БАТЭ до конца сезона будут играть с траурными повязками

Борисовчане хотят почтить память Анатолия Капского. Клубу не отказали в просьбе.

БФФ (Белорусская федерация футбола) удовлетворила ходатайство БАТЭ, разрешив футболистам борисовского клуба до окончания нынешнего года играть с черными траурными повязками. Таким образом борисовчане хотят почтить память недавно ушедшего из жизни председателя правления БАТЭ Анатолия Капского.

Капский на протяжении многих лет боролся с раком. Первый курс химиотерапии он прошел в 1987 году. Через 12 лет случился рецидив заболевания, после чего Капскому вновь пришлось пройти курсы химиотерапии. Также Капский перенес сложную операцию на сердце в 2013 году.

Капский был инициатором возрождния заводского клуба БАТЭ в 1996 году. Он стал руководителем клуба, а в качестве титульного спонсора выступила его компания «Сталкер». Футбольный клуб БАТЭ был основан 12 апреля 1996 года, а уже в 1999-м году впервые стал чемпионом Беларуси. В данный момент на счету клуба 14 чемпионств, он является самым титулованным клубом страны.

Фото: оф. сайт ФК БАТЭ

Источник: оф. сайт ФК БАТЭ