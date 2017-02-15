Футболисты «Барселоны» ждут отставки Луиса Энрике

Футболисты «Барселоны» больше не верят в своего главного тренера. Они надеются, что Луис Энрике покинет свой пост.

Игроки каталонской «Барселоны» окончательно потеряли веру в наставника команды Луиса Энрике после вчерашнего поединка с «ПСЖ».

Футболисты убеждены, что по завершении этого сезона специалист покинет свой пост. Напомним, действующее соглашение Энрике с каталонцами истекает грядущим летом.

«Барселона» потерпела разгромное фиаско в первой встрече 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» со счетом 0:4. Ответный матч состоится восьмого марта на «Камп Ноу».