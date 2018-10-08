Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника в московском кафе

Скандально известные футболисты вновь попали в неприятную историю. Их обвиняют в избиеннии государственного служащего.

По информации интернет-ресурсов, нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев попали в неприятную историю в Москве.

Сообщается, что футболисты пришли позавтракать в одно из городских кафе. Сотрудники решили, что футболисты пьяны или находятся в состоянии наркотического опьянения, так как компания шумно себя вела, при этом они заказали себе только кофе.

Персонал пытался успокоить приятелей, но им это не удалось. Затем им сделал замечание постоянный клиент кофейни – московский чиновник, которым впоследствии оказался глава Департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Министерства промышленности и торговли Денис Пак. Кокорину и Мамаеву это не понравилось, и они прямо в здании кафе избили возмутившегося мужчину, в том числе кидая в него стульями.

Фото: оф. сайт РФС

Источник: Телеграм-канал Mash