Футболистов проверяют на детекторе лжи, «Краснодар» на «молодежку» «Реала» собирает полный стадион. Главные новости недели

Еженедельник «Футбол» представляет главные истории прошедшей недели.

Миру раскрылись самые богатые клубы

«Манчестер Юнайтед» на первом месте

Объявлены новые рейтинги клубов в лиге Football Money League – условном списке, который ведет авторитетная аудиторская компания Deloitte. «Манчестер Юнайтед» был назван самым прибыльным клубом в мировом футболе. В сезоне-2015/16 – с 689 млн евро, а за последний год манкунианцы заработали 676,3 млн евро.

Отмечается, что «МЮ» был выплачен гонорар в размере 44,5 млн евро от УЕФА за победу в Лиге Европы в прошлом сезоне. Любопытно, что это в четыре раза больше, чем получил «Атлетико» Мадрид за победу в турнире-2011/12. Второе место в рейтинге занял мадридский «Реал», который в прошлом сезоне победил на клубном ЧМ, в Суперкубке Испании и завоевал второй трофей Лиги чемпионов подряд. Испанский клуб получил доход в размере 674,6 млн евро, хотя этого оказалось недостаточно, чтобы превзойти «Юнайтед». «Барселона» заняла третье место в Money League с доходом в 648,3 млн евро, затем идут мюнхенская «Бавария» (587,8 млн евро) и «Манчестер Сити» (527,7 млн евро), который закрывает первую пятерку.

В двадцатку самых прибыльных клубов вошли десять представителей АПЛ, общая выручка которых составила 3,8 млрд евро. Сообщается, что новой сделкой по трансляциям и результатам соревнований УЕФА стимулирует рост доходов от передачи более полумиллиарда фунтов для команд в топ-20 этого рейтинга. Три клуба из Германии, три из Испании, три из Италии и один из Франции входят в топ-20. В общей сложности совокупный доход лучших клубов вырос на 6% – до 7,9 млрд евро, это новый рекорд Money League.

РФС подал жалобу в ФИФА на норвежцев

А нечего нас в допинге обвинять

Российский футбольный союз подал жалобу в комитет по этике ФИФА в связи со словами президента Федерации футбола Норвегии Терье Свенсена о российской сборной. История началась с того, что Свенсен в интервью попросил ФИФА тщательнее и активнее расследовать вопрос употребления допинга в российском футболе. А в случае подтверждения виновности отстранить сборную России от домашнего чемпионата мира за четыре месяца до старта турнира. Как вам такой призыв?

Ответа от РФС не потребовалось ждать. «Мы не позволим бросать тень на российский футбол. Как и обещали, мы обратились в Следственную палату комитета ФИФА по этике с просьбой провести расследование в отношении президента Федерации футбола Норвегии. В кодексе ФИФА по этике говорится о том, что члены международных федераций должны придерживаться принципов фейр-плей. Фейр-плей – это не только про поведение футболистов на поле. Фейр-плей – это спорт без политики, без дискриминации. Прежде всего фейр-плей – это принципы уважительного отношения людей друг к другу. Очень жаль, что такие простые вещи придется объяснять юридическим языком», – отреагировал на слова Свенсена исполняющий обязанности президента Российского футбольного союза Александр Алаев.

Вспоминается история о том, как полтора года назад норвежские лыжники стали одними из главных героев допингового скандала: практически вся лыжная сборная по документам страдала астмой и принимала сальбутамол. Что вы думаете об этом, господин Свенсен?

«Краснодар» на «молодежку» «Реала» собирает полный стадион

Столько зрителей не приходит на большинство матчей РФПЛ

«Краснодар» совершил гениальный ход. Команда установила низкие цены на стыковой матч молодежной лиги УЕФА: каждый зритель может пройти на арену и посмотреть на игру юношей любимого клуба против сверстников из мадридского «Реала» всего за 100 рублей. Примечательно, что компания — поставщик услуг не справилась с бесперебойной работой по продаже билетов, поэтому руководство клуба приняло решение о начале продаж в кассах стадиона «Краснодар».

Домашняя арена «быков» вмещает 34 тысячи зрителей. Но, как сообщает пресс-служба краснодарской команды, зрители приобрели уже больше 30 тысяч билетов – это рекорд для юношеского турнира. По словам коммерческого директора «быков» Арама Фундукяна, болельщики просили показать эту встречу бесплатно в соцсетях. Но клуб не может согласиться с этим условием, потому что руководство считает, что трансляция такого матча стоит денег. Кроме того, популярный комментатор Василий Уткин заявил, что если «Краснодар» предложит ему прокомментировать матч молодежной команды против «Реала», то он приедет за свой счет. Самый интересный момент этой истории заключается в том, что спортивный канал федерального значения «Матч ТВ» не собирается показывать этот поединок и предпочтет запустить в прямом эфире товарищеский матч «Зенита» со сборов.

Недавно стало известно, что Сергей Галицкий потерял 250 млн долларов за день обвала акций «Магнита». Кажется, масштабная распродажа билетов может немного улучшить настроение бизнесмена.

Футболистов «Волыни» проверяют на детекторе лжи

А их фанаты поют фашистские речевки

Украинская «Волынь» проверит своих игроков на детекторе лжи. В клубе из Луцка подозревают собственных футболистов в договорных матчах. «Стопроцентно будем бороться. Мы предложили поставить детектор лжи и проверять хоть каждый вечер. Я готов в том числе. Мы спокойно пообщались с президентом Федерации футбола Волынской области Кварцяным. Он сказал, чтобы мы занимались командой. Никаких разногласий нет», — заявил главный тренер Виктор Богатырь.

Богатырь также подчеркнул, что из-за подозрений в договорных матчах зимой команда сменила часть состава. «Есть матчи, которые вызывают у меня некоторые подозрения. Они проигрывались со счетом вроде 3:4. А если есть сомнения, то человеку уже не сможешь так доверять. Поэтому мы расторгли контракты с игроками, спокойно их отпустили», — отметил специалист.

Кроме того, фанаты «Волыни» недавно снова скандировали фашистские лозунги. Подобные прецеденты в УПЛ не редкость. Годом ранее нацистские речевки звучали с сектора ультрас «Волыни». Тогда клуб наказали всего двумя играми без зрителей. В августе 2017-го фашистские призывы прозвучали на матче «Карпаты» – «Александрия», но тогда ни один из клубов и вовсе не понес наказания, что является беспрецедентным случаем в новейшей истории европейского футбола. Напомним, что после 22 туров чемпионата Украины «Волынь» идет на 17-м месте.

Текст: Юрий Алеманов, Лидия Дидык, Илья Егоров

Фото: Global Look Press, Legion Media

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