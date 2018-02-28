Футболиста «МЮ» могут посадить на 4 года за договорной матч

Представители испанской Примеры обратились в суд с исками на футболистов, которые участвовали в матче между «Сарагосой» и «Леванте» в 2011 году. Встреча могла быть договорной. Игрокам, среди которых и нынешний футболист «МЮ» Андер Эррера, грозит четыре года тюрьмы.

Помимо требования о четырехлетнем лишении свободы истцы также ходатайствуют о шестилетнем запрете на любую деятельность, связанную с футболом.

Под следствием находится 36 футболистов. Кроме Эрреры в их число входят нынешний капитан «Атлетико» Габи, игрок «Лестера» Висенте Иборра и другие игроки.

Первоначально государственные обвинители требовали заключения на два года, что по испанским законам означало бы условный срок. Но представители Примеры потребовали ужесточить наказание.

Матч между «Леванте» и «Сарагосой» прошел в мае 2011 года и завершился победой «Сарагосы» со счетом 2:1. Благодаря этой победе команда избежала вылета из элитного дивизиона. Встреча сразу попала под подозрение властей.

По версии следствия, восемь игроков «Сарагосы», работники клуба и главный тренер Хавьер Агирре получили в общей сложности более $1 млн, которые прошли через бухгалтерию как бонусы. Затем игроки и персонал вернули деньги наличными. Средства пошли на подкуп «Леванте».

Под подозрения попали 42 человека, 36 из которых — футболисты. В 2017 году дело закрыли, но в январе 2018 года представители «Депортиво» (который вылетел из Примеры в результате победы «Сарагосы») подали апелляцию в суд более высокой инстанции.

Суд по делу должен состояться в конце 2018 или в начале 2019 года.

Источник: Рейтинг Букмекеров

Фото: Global Look Press