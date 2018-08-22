Футболиста из Перу арестовали во время матча, Абдельхак Нури вышел из комы, фанатов «Лацио» накажут за дискриминацию женщин. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол» 0

Нури

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 августа.

1. Виталий Денисов отправился в аренду в «Крылья Советов».

«Локомотив» подтвердил переход. 

2. В Перу футболиста арестовали прямо во время матча.

Он выступал под чужим именем два года.

3. Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы.

Игрок узнал своих родных и близких.

4. «Барселона» продаст Ивана Ракитича только за 125 млн евро.

В хорватском футболисте заинтересован «ПСЖ».

5. «Ростов» открыл предзаказ на футболку в ковровой расцветке.

Один из фанатов команды пришел на матч 4-го тура РПЛ против «Енисея» (4:0) с ковром.

6. Фанатов «Лацио» накажут за дискриминацию женщин на трибунах.

Болельщики римского клуба запретили женщинам находиться на трибунах ниже 10-ого ряда фанатского сектора.

Фото: Global Look Press

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