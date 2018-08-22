Футболиста из Перу арестовали во время матча, Абдельхак Нури вышел из комы, фанатов «Лацио» накажут за дискриминацию женщин. Главные новости дня

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 21 августа.
1. Виталий Денисов отправился в аренду в «Крылья Советов».
«Локомотив» подтвердил переход.
2. В Перу футболиста арестовали прямо во время матча.
Он выступал под чужим именем два года.
3. Полузащитник «Аякса» Абдельхак Нури вышел из комы.
Игрок узнал своих родных и близких.
4. «Барселона» продаст Ивана Ракитича только за 125 млн евро.
В хорватском футболисте заинтересован «ПСЖ».
5. «Ростов» открыл предзаказ на футболку в ковровой расцветке.
Один из фанатов команды пришел на матч 4-го тура РПЛ против «Енисея» (4:0) с ковром.
6. Фанатов «Лацио» накажут за дискриминацию женщин на трибунах.
Болельщики римского клуба запретили женщинам находиться на трибунах ниже 10-ого ряда фанатского сектора.
Фото: Global Look Press