Футболист «Зенита» отказывается играть в сборной Белоруссии

Автор: Дмитрий Темников 0

Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко не намерен выступать за сборную Белоруссии. Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.  

«Причем здесь игрок и футбольный клуб «Зенит»? У Капленко есть российское гражданство, он вправе выбирать, за какую сборную ему выступать. Он написал письмо Белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Белоруссии. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет», – отметил Фурсенко.

Напомним, в текущем сезоне Кирилл провел за основную команду петербуржцев 1 матч. Также 18-летний футболист сыграл 4 встречи за «Зенит-2».

Фото: Global Look Press
Источник: ТАСС

Поделиться:

Футбол утром в вашей почте

Утренняя рассылка ftbl.ru - всё, что важно знать с утра

 

Читайте по теме

Артем Дзюба

Сергей Фурсенко: «Дзюба – игрок «Зенита», я это уже сказал сто пятьдесят раз»

Александр Дюков: «Сергей Фурсенко поставил перед командой задачу одержать победу в Лиге Европы»

Cергей Фурсенко: «110 минут действовать вдесятером против одиннадцати очень мотивированных игроков первой лиги крайне тяжело»

Загрузка...

Добавить комментарий

Войти с помощью: 