Футболист «Зенита» отказывается играть в сборной Белоруссии

Полузащитник «Зенита» Кирилл Капленко не намерен выступать за сборную Белоруссии. Об этом сообщил президент сине-бело-голубых Сергей Фурсенко.

«Причем здесь игрок и футбольный клуб «Зенит»? У Капленко есть российское гражданство, он вправе выбирать, за какую сборную ему выступать. Он написал письмо Белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Белоруссии. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет», – отметил Фурсенко.

Напомним, в текущем сезоне Кирилл провел за основную команду петербуржцев 1 матч. Также 18-летний футболист сыграл 4 встречи за «Зенит-2».

Фото: Global Look Press

Источник: ТАСС