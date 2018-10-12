Футболист тульского «Арсенала» поддержал Александра Кокорина

Автор: Михаил Серебряков 0

 

РФПЛ. 5 тур. «Спартак» — «Арсенал» — 2:0. Москва. «Открытие Арена». 9 августа 2017 г.

Полузащитник тульского «Арсенала» Сергей Ткачев на своей странице в инстаграме поддержал форварда «Зенита» Александра Кокорина. Вчера по решению суда футболист был взят под стражу на два месяца.

«Сань, держись! Все будет хорошо! В скором времени все станет на свои места! Терпения тебе и всем твоим родным», — написал Ткачев.

8 октября Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев вместе со своими друзьями стали зачинщиками двух драк с участием московского чиновника Минпромторга Дениса Пака и Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, который после инцидента был доставлен в реанимацию с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

Фото: Сергей Дроняев
Источник: Инстаграм Сергея Ткачева

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