Футболист сборной Китая может быть отчислен из клуба и национальной команды за измену жене

Жена хавбека «Гуанчжоу Фули» и сборной Китая Цзян Чжипэна уличила мужа в измене. За неверность футболист может быть отчислен из клуба и национальной команды.

Чжан Шиюэ, жена Цзян Чжипэна, уличила футболиста в измене и подала на развод. Помимо всего прочего девушка обратилась к главе ассоциации футбола Китая и директору «Гуанчжоу Фули» с просьбой исключить Чжипэна из команды и сборной.

«Я поддерживала его, когда он был еще беден, моя мама относилась к нему как к сыну, моя семья выделила 1 миллион юаней на оплату дома в Шанхае, у нас не было свадебной церемонии, мы не особо афишировали наши отношения.

Почти три с половиной года из четырех лет брака он спит с другими женщинами и теперь пытается свести меня в могилу, несмотря на наши многолетние отношения.

Уважаемый Чаи Шеньхуа, глава китайской футбольной ассоциации, я прошу вас отчислить Чжипэна из сборной. Уважаемый Вэнг Юпэн, директор спортивного бюро провинции Гуандун, я прошу вас отчислить Чжипэна из «Гуанчжоу Фули», а также прошу президента клуба Чжана Ли сотрудничать с моим адвокатом и предоставить контракт мужа в качестве доказательства для суда. я верю, что справедливость восторжествует», — заявила Чжан Шиюэ.

Фото: Global Look Press

Источник: Goal