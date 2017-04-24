Ренат Янбаев ведет переговоры с «Краснодаром»

Защитник «Локомотива» Ренат Янбаев в следующем сезоне может продолжить карьеру в составе «Краснодара». Представители футболиста провели предварительные переговоры с руководством «горожан».

Как сообщалось ранее, футболист не может договориться с «Локомотивом» о продлении контракта. «Железнодорожники» заинтересованы в сотрудничестве, но стороны до сих пор не могут договориться.

Напомним, что контракт Янбаева с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона 2016/2017.

«Краснодар», воспользовавшись неопределенностью ситуации, решил перехватить 33-летнего защитника. «Горожане» уже согласовали предварительные условия контракта с представителями футболиста, по которому он сможет перейти в стан краснодарского клуба летом на правах свободного агента.

В текущем сезоне Янбаев провел за «Локомотив» в Премьер-лиге 14 матчей, в которых не отметился результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Известия