Футболист «Лацио» Мориц Ляйтнер перешел в «Аугсбург»

Немецкий «Аугсбург» усиливается в последний день трансферного окна. В команду перешел полузащитник итальянского клуба.

Полузащитник «Лацио» Мориц Ляйтнер вернется в Бундеслигу. Игрока приобрел «Аугсбург». Сумма трансфера не разглашается. Как известно, до лета 2016 года немец выступал за дортмундскую «Боруссию».

К римлянам хавбек присоединился в начале текущего сезона. В официальных матчах за клуб 24-летний футболист провел менее 13 минут, не сумев отличиться результативными действиями.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный сайт ФК «Аугсбург»