Футболист из Израиля вошел в книгу рекордов Гиннеса

Вратарь «Ирони Йегуда» Исаак Хайик вошел в Книгу рекордов Гиннеса. Он стал самым возрастным игроком в профессиональном футболе.

Голкипер получил соответствующий приз накануне, после матча с «Маккаби Рамат Ган» в рамках одного из низших дивизионов Израиля. Израильтянин побил рекорд уругвайца Роберта Кармоны, который в 2015 году вышел на поле в 53-летнем возрасте.

На следующей неделе Хайику исполнится 74 года. Хайик родился в Ираке. В середине XX века его семья наряду с десятками тысяч иракских евреев переехала в Израиль.

Фото: твиттер Derek Momodu

Источник: Reuters