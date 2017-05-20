Алан Дзагоев может пропустить Кубок конфедераций из-за травмы

В преддверии матча 30-го тура с «Анжи» московский ЦСКА лишился нескольких ведущих игроков. В их числе также футболист сборной России Алан Дзагоев, рискующий пропустить Кубок конфедераций-2017 из-за травмы.

Помимо Дзагоева, в матче с махачкалинцами москвичам не помогут Сергей Игнашевич и братья Березуцкие.

«У всех травмы и повреждения разной степени тяжести. У Игнашевича травма плюсневой кости, он в теории может выйти и сыграть на уколах в случае острой необходимости. По братьям решение примет тренерский штаб после консультаций с врачами в день игры. Участие Дзагоева практически исключено из-за очередного рецидива травмы задней поверхности бедра, которое случилось во время тренировочного процесса, что может даже поставить под вопрос участие Алана в Кубке конфедераций», — заявил источник.

Напомним, в нынешнем розыгрыше чемпионата России московский ЦСКА c 59 очками занимает вторую строчку в турнирной таблице РФПЛ. Для того, чтобы квалифицироваться в Лигу Чемпионов 2017/18, армейцам необходимо набирать три очка в матче с махачкалинцами.

Фото: Global Look Press

Источник: Р-спорт