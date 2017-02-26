Футболист чешского «Словацко» спас голкипера другой команды от смерти

Примечательный случай произошел в матче чемпионата Чехии. Вратарь «Богемианс-1905» Мартин Берковец получил серьезное повреждение.
После столкновения с защитником своей команды Берковец потерял сознание. Через несколько секунд к вратарю подбежал нападающий «Словацко» Франсис Коне. Тонголезец сумел спасти жизнь сопернику, у которого запал язык. Мартин был госпитализирован, сейчас здоровью игрока ничего не угрожает.
Игру между командами было решено продолжить. Матч завершился нулевой ничьей.
Фото: Global Look Press
Источник: TОфициальная страница Trending Now в Youtube.