Н’Голо Канте признан лучшим игроком Премьер-лиги

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан лучшим игроком сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге. Такое звание было присвоено футболисту профсоюзом профессиональных футболистов Великобритании.
Кроме 26-летнего француза, на награду также претендовали такие футболисты, как Эден Азар, Златан Ибрагимович, Харри Кейн, Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.
Канте стал третьим французским футболистом, получившим эту награду. Ранее игроками года в АПЛ признавались Патрик Виейра (2001) и Тьерри Анри (2004, 2006).
The Men's PFA Players' Player of of the Year goes to….@ChelseaFC's @nglkante! Congratulations! #PFAawards pic.twitter.com/fK64Op8MVH
— PFA (@PFA) April 23, 2017
Напомним, что Канте перешел в «Челси» летом 2016 года из «Лестера». В нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 31 поединок в чемпионате Англии, в которых он забил один мяч и отдал одну голевую передачу.
Фото: Global Look Press
Источник: Официальный твиттер профсоюза профессиональных футболистов Великобритании