Н’Голо Канте признан лучшим игроком Премьер-лиги

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан лучшим игроком сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге. Такое звание было присвоено футболисту профсоюзом профессиональных футболистов Великобритании.

Кроме 26-летнего француза, на награду также претендовали такие футболисты, как Эден Азар, Златан Ибрагимович, Харри Кейн, Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

Канте стал третьим французским футболистом, получившим эту награду. Ранее игроками года в АПЛ признавались Патрик Виейра (2001) и Тьерри Анри (2004, 2006).

The Men's PFA Players' Player of of the Year goes to….@ChelseaFC's @nglkante! Congratulations! #PFAawards pic.twitter.com/fK64Op8MVH

— PFA (@PFA) April 23, 2017