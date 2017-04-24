Н’Голо Канте признан лучшим игроком Премьер-лиги

Полузащитник «Челси» Н’Голо Канте признан лучшим игроком сезона-2016/17 в английской Премьер-лиге. Такое звание было присвоено футболисту профсоюзом профессиональных футболистов Великобритании.

Кроме 26-летнего француза, на награду также претендовали такие футболисты, как Эден Азар, Златан Ибрагимович, Харри Кейн, Ромелу Лукаку и Алексис Санчес.

Канте стал третьим французским футболистом, получившим эту награду. Ранее игроками года в АПЛ признавались Патрик Виейра (2001) и Тьерри Анри (2004, 2006).

Напомним, что Канте перешел в «Челси» летом 2016 года из «Лестера». В нынешнем сезоне на счету 26-летнего полузащитника 31 поединок в чемпионате Англии, в которых он забил один мяч и отдал одну голевую передачу.

Фото: Global Look Press

Источник: Официальный твиттер профсоюза профессиональных футболистов Великобритании