Рафинья выбыл на четыре месяца

Полузащитник «Барселоны» Рафинья пропустит длительный период времени из-за травмы, которую он получил в матче с «Гранадой». 24-летний футболист прошел углубленное медицинское обследование, которое выявило у него разрыв мениска.

Сообщается, что хавбеку уже сделали операцию, на восстановление после которой понадобится как минимум четыре месяца. Таким образом, испанец больше не сможет принять участие в матчах нынешнего сезона.

Напомним, что в текущем розыгрыше Примеры Рафинья провел 18 матчей в футболке «сине-гранатовых». Всего на его счету шесть голов и две результативные передачи в сезоне 2016/2017.

Фото: Global Look Press

Источник: Sport.es