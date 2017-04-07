Рафинья выбыл на четыре месяца

Автор: Никита Поляков 0 Comments

Рафинья

Полузащитник «Барселоны» Рафинья пропустит длительный период времени из-за травмы, которую он получил в матче с «Гранадой». 24-летний футболист прошел углубленное медицинское обследование, которое выявило у него разрыв мениска.

Сообщается, что хавбеку уже сделали операцию, на восстановление после которой понадобится как минимум четыре месяца. Таким образом, испанец больше не сможет принять участие в матчах нынешнего сезона.

Напомним, что в текущем розыгрыше Примеры Рафинья провел 18 матчей в футболке «сине-гранатовых». Всего на его счету шесть голов и две результативные передачи в сезоне 2016/2017.

Фото: Global Look Press
Источник: Sport.es

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