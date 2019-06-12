Футбол на любой вкус. Второй день «Переправы»-2019

В День России на турнире в Саранске прошли два совершенно не похожих друг на друга матча. В группе А игра получилась даже более сухой, чем в первый день, а в группе Б, наоборот – результативность и драматичность только выросли.

ВОСТОК — ЗАПАД — 0:0

Судьи: Холин (Майкоп), Бондаренко (Саранск), Перегудин (Саранск).

ВОСТОК: 1. Ставер, 4. Антух (3. Усов, 80), 14. Немеров, 11. Копаев, 13. Антипов, 6. Большунов, 7. Шлеермахер, 17. Тарабанов (18. Марков, 46), 8. Берковский, 5. Сафронов (2. Орлов, 62), 10. Анциферов (9. Бурюкин, 60).

ЗАПАД: 16. Ребров, 5. Ботака-Иобома (2. Ушатов, 89), 18. Масальский, 12. Тарасов, 4. Меркотан (9. Дмитрюк, 57), 11. Кузин, 14. Ежов, 8. Рябоконь (6. Хохлов, 64), 15. Каракоз, 13. Киреев (3. Корольков, 76), 7. Нестеров (17. Каптилов, 62).

Предупреждения: Масальский, 30. Меркотан, 42. Каракоз, 44. Каптилов, 76.

По итогам жеребьевки Кубка ПФЛ «Переправа», вероятно, самый тяжелый календарь достался команде группы «Запад». Ей выпало не просто играть в два первых дня турнира, но и проводить оба своих групповых матча днем – в 15:00 мск. Несмотря на это, перед встречей с Востоком тренерский штаб Запада сделал в стартовом составе только три замены, включая позицию вратаря.

В первой половине первого тайма показалось, что Западу может банально не хватить сил, однако потом команда Дмитрия Ефремова смогла отодвинуть игру от своих ворот. Восток много оборонялся, но все же почти не позволял сопернику создавать опасные моменты.

Во втором тайме угроз воротам обеих команд стало больше. Преимущество Востока в свежести стало сказываться, но Запад не рассыпался. Неудивительно, что во второй раз подряд лучшим игроком матча организаторы турнира признали защитника «Велеса» Эрвинга Джо Ботаку-Иобому.

Ничейный результат стоит признать справедливым, но нули на табло вполне могли смениться на боле крупные числа. А исход матча больше всего расстроил, вероятно, сборную группы «Центр», потерявшую шансы на выход в финал «Переправы».

ЮГ — УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ — 4:3 (2:1)

Судьи: Капленков (Москва), Равилов (Саранск), Денисов (Саранск).

ЮГ: 16. Саганович, 2. Разживин (11. Ашев, 65), 3. Ибрагимов, 6. Цараев (5. Антонов, 28), 8. Джумаев, 9. Магомедов (7. Агаронян, 57), 10. Погосов, 13. Кадыкоев (4. Ашуев, 89), 14. Катаев (18. Белоусов, 66), 15. Соловьев (12. Лесников, 54), 17. Козлов.

УРАЛ-ПРИВОЛЖЬЕ: 1. Дорофеев (16. Чернов, 78), 4. Гумеров, 18. Кайков (14. Печенкин, 69), 5. Хазиев, 2. Мосунов (15. Кузнецов, 53), 8. Дубровский (17. Донсков, 54), 12. Рудаков (11. Серченков, 46), 7. Сергеев, 9. Каменщиков, 3. Голдобин, 10. Татаринов.

Голы: Цараев, 25 (1:0). Погосов, 38 (2:0). Татаринов, 45 (2:1). Голдобин, 57, пенальти (2:2). Погосов, 61 (3:2). Голдобин, 73 (3:3). Ашев, 90 (4:3).

Предупреждения: Донсков, 60. Татаринов, 77.

Вечерний матч опять превратился в триллер. Южане с первых минут выглядели агрессивнее и быстрее. Они выигрывали большинство единоборств, хорошо использовали фланги и, как следствие, атаковали острее. Логичным следствием этого преимущества стал гол Алана Цараева на 25-й минуте – цели достиг хитрый удар с угла штрафной. Примечательно, что чуть раньше Цараев получил повреждение, из-за которого уже на 28-й минуте покинул поле.

Второй гол Юга, как и первый, состоялся после углового. Но на сей раз Александр Джумаев навесил, а у ворот точен оказался Арсен Погосов – 2:0. Сборная группы «Урал-Приволжье» оказалась в сложном положении и сразу же начала из него выпутываться. В итоге еще до перерыва, в самой последней атаке, Евгений Татаринов завершил точным ударом штурм своей команды. Разница в счете сократилась до минимума. И, забегая вперед, это был не последний гол в компенсированное время.

После перерыва начались настоящие качели. На 57-й минуте Никита Голдобин с пенальти сравнял счет. Но уже на 61-й Артем Погосов ударом в ближний угол сделал дубль и снова вывел «Юг» вперед. А на 73-й своим дублем ответил Голдобин – после его навеса со штрафного мяч, никого не коснувшись, влетел в сетку.

Ничья оставляла обоим соперникам шансы на выход в финал «Переправы». Но обе команды стремились победить. Главный тренер сборной группы «Урал-Приволжье» Сергей Седышев даже решился на удивительный ход. За 12 минут до конца основного времени он поменял вратаря – и именно с целью забить! «Надо будет подальше выносить», – напутствовал Седышев вышедшего на поле Алексея Чернова, который накануне ударом со своей половины поля поразил ворота сборной России. Правда, в этот раз Чернову пришлось больше заниматься прямыми обязанностями. За короткий период он успел нейтрализовать выход один на один и отбить опасный удар головой. Но «Юг» было не остановить. На четыретой компенсированной минуте автор двух первых голевых передач Александр Джумаев отлично исполнил очередной штрафной, и появившийся на поле лишь в середине второго тайма Анзор Ашев головой перевел мяч точно в угол. 4:3 – феерическая победа «Юга», которая до предела запутала ситуацию в группе Б.

Фото: ПФЛ

Источник: еженедельник «Футбол»

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