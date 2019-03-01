«Фулхэм» уволил Клаудио Раньери, «Динамо» не сыграет со «Спартаком» на новом стадионе, Россия может принять Суперкубок Южной Америки 2020 года. Главные новости дня

Автор: Еженедельник «Футбол. Хоккей» 0

Раньери

Еженедельник «Футбол» представляет главные новости за 28 февраля.

1. Матч «Динамо» — «Спартак» может пройти на стадионе «Лужники»

Ранее комиссия РПЛ признала неудовлетворительным состояние газона стадиона «Динамо».

2. «Фулхэм» уволил Клаудио Раньери

«Дачников» возглавит Брендан Роджерс, которого теперь проклинают фанаты «Селтика».

3. Суперкубок Южной Америки 2020 года может пройти в России

Министерство спорта обсуждает идею с руководством КОНМЕБОЛ.

4. Новым главным тренером сборной Турции станет Шенол Гюнеш

Действующий тренер «Бешикташа» летом сменит в национальной команде Мирчу Луческу.

5. Хоккей. СКА снова проиграл «Спартаку» дома

«Красно-белые» одержали уже вторую победу в серии, забив решающую шайбу за пять секунд до сирены.

Фото: Global Look Press

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